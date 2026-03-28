Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute: "Purtroppo devo fermarmi. Tornerò presto"
Il cantautore milanese si sarebbe dovuto esibire a fine maggio in tre date a Milano, Roma e Macerata
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Per motivi di salute, Gianluca Grignani ha annullato il tour che sarebbe dovuto partire a fine maggio in tre date: il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, in provincia di Macerata, il 25 maggio all'Alcatraz di Milano e il 27 maggio all'Atlantico di Roma. Il cantante lo ha annunciato con un post su Instagram, parlando di "problemi fisici non gravi" e spiegando che fino al 27 aprile sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti.
Il messaggio su Instagram
"Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall'inizio del tour e che rappresentavano solo l'inizio di un nuovo viaggio da fare insieme - scrive Grignani - Poi, l'entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l'album".
Il cantante ha poi spiegato che "Negli ultimi giorni sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!".