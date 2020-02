Giancarlo Magalli sulla lite con Adriana Volpe: “Spero che un giorno faremo pace”

Giancarlo Magalli è tornato a parlare dell’eterna lite con Adriana Volpe , finita addirittura in tribunale. Ospite in tv, il conduttore ha ammesso: “Abbiamo lavorato insieme otto anni e sono stati un po’ faticosi, perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica". Ma nonostante tutto si è mostrato conciliante, ammettendo di aver cercato una tregua: “Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni".

Magalli, ospite del format "Settimana Ventura" non ha nascosto la speranza di giungere a una riappacificazione: "Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due“.

Il conduttore ha fatto anche un mea culpa, confidato: "Io ero un po’ più intollerante. Lo ammetto, nel senso che c’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”.

Le divergenze tra i due erano culminate nel 2017 in liti televisive durante "I fatti vostri", che hanno costretto l'azienda a separarli. E la vicenda ha avuto poi anche strascichi legali, con la querela per diffamazione portata in tribunale da Adriana Volpe.

