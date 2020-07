Giacomo Urtis lancia il nuovo tormentone in stile Tic Toc

Giacomo Urtis lancia il suo terzo singolo da cantante dopo una parentesi per un progetto parallelo da dj dove ha fatto uscire due singoli dance durante l'inverno. "Di più" presenta molte novità e addirittura due video ufficiali: il primo è un “Tik Tok version” ovvero in formato verticale e contiene una continua coreografa da proporre e replicare sulla piattaforma cinese. Il secondo è il classico formato, con riprese e montaggio classico, e sono presenti alcuni dei migliori creators in Italia.