"Plastic World", il debutto in musica del Ken umano con Giacomo Urtis

Rodrigo Alves non ha mai fatto mistero degli interventi estetici (più di 70) a cui si è sottoposto e per "celebrarli" ha scelto di debuttare nel mondo della musica. Con il singolo che neanche a dirlo si intitola "Plastic World". Ma in questa avventura il "Ken umano" non è solo, al suo fianco c'è il suo (e di tanti vip) chirurgo di fiducia Giacomo Urtis. Tgcom24 offre in anteprima il video ambientato nell'Antica Roma, nella New York Anni 20 e nel Far West.