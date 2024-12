Gerry Scotti inaugura il periodo di Natale con la sua versione di "Santa Tell me"

Nella selezione dei brani ha cercato di avere un approccio laico, includendo anche brani non scontati come "Do They Know It's Christmas?" (ruproposta quest'anno per festeggiare i 40 anni del brano). "Ho cercato di evitare i pezzi di grandissima tradizione, come 'Bianco Natal pargol divin' perché sono quelli che mi divertono di meno", aveva dichiarato il conduttore. "Negli anni '80 e '90, il mondo della musica ha saputo mettere in luce le grandi problematiche globali. Questa canzone ("Do They Know It's Christmas?") è stata la prima grande iniziativa a far comprendere alla civiltà occidentale e consumistica che il periodo natalizio non è solo un momento per spendere di più, ma che in quei giorni ci sono bambini che muoiono di fame. È uno dei messaggi di Natale più belli che siano mai stati cantati. Ho voluto includerla per il ricordo che ne ho. All'epoca lavoravo a Radio Deejay e sono stato forse il primo a suonare questa canzone in radio; inoltre, essendo conduttore di Deejay Television, sono stato probabilmente il primo a trasmettere il video in Italia. In un certo senso, sentivo di doverlo fare".