George Lucas confessa: "Jar Jar è il mio personaggio preferito di Star Wars"

Il personaggio di "Star Wars" a cui George Lucas è più affezionato non è nessuno dei grandi nomi della saga, ma Jar Jar Binks . In occasione del ventennale del capitolo "La minaccia fantasma", il regista si è lasciato andare alla sorprendente confessione: "E' uno dei miei film preferiti e di certo Jar Jar è il mio personaggio preferito. Ahmed (Best) fece un ottimo lavoro, fu molto molto difficile".

Il Gungan non è certo la creatura più amata dai fan di "Star Wars", anzi. Dopo l'uscita del film George Lucas fu infatti accusato di razzismo a causa della caratteristiche fisiche e comportamentali del personaggio. A detta di molti, infatti, Jar Jar rappresenta una versione stereotipata e poco rispettosa degli afroamericani.



Forse proprio per questo il regista è intervenuto in favore del "figlio" meno amato dal pubblico e del suo interprete Ahmed Best. L'attore dopo le critiche ricevute cadde infatti in una profonda depressione che lo spinse quasi al suicidio.



A vent'anni di distanza, Lucas ricorda con nostalgia il clima che si respirava sul set: "Usavamo un equipaggiamento tecnico in fase di test, ma eravamo agli inizi del digitale. Anche se non girammo tutto in digitale, fu una dei primi tentativi e sono molto orgoglioso di questo. I fan hanno avuto un ruolo importante in questi film e ovviamente quelli di voi che sono qui sono i fan dell'Episodio 1 e amo ciascuno di voi".