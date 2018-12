George Lucas batte tutti: è la celebrità più ricca degli Usa

George Lucas guida la classifica di quest’anno stilata da Forbes per le celebrità più ricche d'America. Il creatore di "Star Wars" può contare su un patrimonio personale di 5,4 miliardi di dollari derivante per la maggior parte dalla vendita di Lucasfilm a Disney nel 2012. Al secondo posto troviamo Steven Spielberg con 3,7 miliardi, in crescita grazie al successo del film "Ready Player One" e alla vendita della DreamWorks Animation a Comcast/NBC Universal.