Genise e Silvia Mezzanotte rivisitano "Ti sento" tra corpi intrecciati e opere d'arte 

E' uno dei brani più celebri dei Matia Bazar e Silvia Mezzanotte, come voce del gruppo lo ha cantato per anni. Adesso ha realizzato insieme a Genise (con cui partecipa da due stagioni al programma di Canale 5 "All Together Now") una nuova versione, inedita e rivisitata, di “Ti sento”, prodotta in italiano spagnolo e inglese. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.