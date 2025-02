La scena è una parodia del classico "Frankenstein" di James Whale (1931), dove un monaco ospitale offre cibo e vino al mostro, finendo però per versargli zuppa bollente addosso, bruciargli la mano e farlo scappare terrorizzato. Nonostante fosse noto per il suo stile recitativo serio e intenso, Hackman dimostrò una sorprendente vena comica, riuscendo a rendere esilarante il personaggio con un mix perfetto di ingenuità e sfortuna. La sua battuta finale, "Aspetta! Non te ne andare! Stavo per fare il caffè!", è diventata una delle più iconiche del film. Questo cameo rimane una delle rare occasioni in cui Hackman ha esplorato il genere comico, mostrando la sua versatilità anche al di fuori dei ruoli drammatici e d'azione.