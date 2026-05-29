Il caso che ha segnato la triste fine della star di "Il mio amico Arnold" torna improvvisamente al centro dell’attenzione. Gary Coleman, attore amatissimo della sitcom cult degli anni ’80, morì nel maggio 2010 dopo una sospetta caduta nella sua abitazione di Santaquin, nello Utah. Le autorità archiviarono il caso come morte accidentale, ma attorno a quelle ultime ore non hanno mai smesso di circolare dubbi, sospetti e domande senza risposta. Coleman aveva 42 anni quando è morto, il suo sviluppo era stato compromesso da una forma di insufficienza renale che lo aveva torturato fin dall'infanzia costringendolo a lunghi periodi in ospedale. Poi c'erano state la depressioni e i problemi con la famiglia, accusata di averlo sfruttato economicamente.