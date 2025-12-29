Addio a Melanie Watson, la piccola Kathy de "Il mio amico Arnold"

Con il tempo, Melanie era diventata una figura di riferimento nel mondo dell’attivismo per i diritti delle persone con disabilità. Continuò a partecipare a iniziative e conferenze, raccontando la sua esperienza con tono ironico e realista. “La mia fragilità è solo una parte di me - diceva - ma non mi definisce”. Sui social, molti l’hanno ricordata come una pioniera. “Ha aperto la strada agli attori con disabilità”, ha scritto un utente. E non è difficile crederlo: quando negli anni 80 la televisione tendeva a nascondere la diversità, Kathy Gordon, e con lei Melanie, la portavano in scena con naturalezza e orgoglio.