Gabriele Salvatores torna sul set: "Girerò un road movie su una strana famiglia"

"Mi piace lavorare con i giovani, l'ho scoperto sul set di 'Io non ho paura', non hanno filtri e sono naturali e spontanei" ha poi aggiunto a proposito del protagonista del film, le cui riprese cominceranno a fine agosto.



Ma non c'è solo il cinema nelle idee del regista premio Oscar per "Mediterraneo" nel 1992. "Mi piacerebbe moltissimo tornare a lavorare in teatro, ma dovrei trovare qualcosa di davvero interessante e nuovo da fare. Non riuscirei a lavorare all'ennesima versione di un classico".



E, a proposito di sogni nel cassetto, rivela: "Girerei volentieri un film su una rockstar, ma anche in quel caso vorrei fare qualcosa di particolare. Mi piacerebbe prendere le prime settanta pagine di 'Life', la biografia di Keith Richard, e far finire il film quando incontra un altro ragazzino a cui piace fare musica: Mick Jagger".