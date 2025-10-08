Frida Kahlo rivive a teatro con "Frida Opera Musical", inno alla vita e alla libertà di essere

La relazione tra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione: un amore smisurato, radicale, imperfetto, che si fa alleanza e scontro, passione e ideologia, un legame che attraversa infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive. A fare da cornice, il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, (Drusilla Foer) protagonista assoluta dell'immaginario e della cultura popolare messicana, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna. E' lei che incarna lo spirito del Messico profondo

nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione e in cui la vita e la morte danzano insieme al ritmo dell’arte, un Messico dalle radici azteche nel quale la musica avvolge tutto e tutti in un canto continuo alla vita.