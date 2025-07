All'Arcimboldi il teatro sprigiona tutta la sua intelligenza naturale

Il cartellone 2025 accoglie anche un'ampia offerta di danza, uno su tutti, Roberto Bolle and Friends tornerà sul palco degli Arcimboldi dal 14 al 16 novembre. In programma anche gli eventi del Fuori Tam, diffusi in città: tra questi SONS Ser o No Ser alla Fabbrica del Vapore, spettacolo di teatro fisico partecipativo ispirato all'Amleto, firmato da La Fura dels Baus, compagnia catalana pioniera del teatro d'avanguardia, dal 27 novembre al 14 dicembre 2025. Attesissima poi la mostra internazionale "Harry Potter: The Exhibition", ospitata al The Mall in Portanuova (dal 19 settembre al 6 gennaio). Il Teatro Arcimboldi è anche una nuova sala teatrale da 98 posti, che nascerà in autunno, situata al 4° piano, STM Studio pensato per accogliere le nuove generazioni.