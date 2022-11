Franco Battiato, "La voce del padrone": al cinema un viaggio nel mondo del genio della musica italiana

Franco Battiato in volo verso mondi lontanissimi: tutti i suoi dischi 1 di 30 Fetus (1972) sito ufficiale 2 di 30 Pollution (1972) sito ufficiale 3 di 30 Sulle corde di Aries (1973) sito ufficiale 4 di 30 Clic (1974) sito ufficiale 5 di 30 M.elle le "Gladiator" (1975) sito ufficiale 6 di 30 Battiato (1977) sito ufficiale 7 di 30 L'Egitto prima delle sabbie (1978) sito ufficiale 8 di 30 L'era del cinghiale bianco (1979) sito ufficiale 9 di 30 Patriots (1980) sito ufficiale 10 di 30 La voce del padrone (1981) sito ufficiale 11 di 30 L'arca di Noè (1982) sito ufficiale 12 di 30 Orizzonti perduti (1983) sito ufficiale 13 di 30 Mondi lontanissimi (1985) sito ufficiale 14 di 30 Fisiognomica (1988) sito ufficiale 15 di 30 Come un cammello in una grondaia (1991) sito ufficiale 16 di 30 Caffè de la Paix (1993) sito ufficiale 17 di 30 L'ombrello e la macchina da cucire (1995) sito ufficiale 18 di 30 L'imboscata (1996) sito ufficiale 19 di 30 Gommalacca (1998) sito ufficiale 20 di 30 Fleurs (1999) sito ufficiale 21 di 30 Ferro battuto (2001) sito ufficiale 22 di 30 Freurs 3 (2002) sito ufficiale 23 di 30 Dieci stratagemmi (2004) sito ufficiale 24 di 30 Il vuoto (2007) sito ufficiale 25 di 30 Fleurs 2 (2008) sito ufficiale 26 di 30 Inneres Auge (2009) sito ufficiale 27 di 30 Apriti sesamo (2012) sito ufficiale 28 di 30 Joe Patti's experimental group (2014) sito ufficiale 29 di 30 Torneremo ancora (2019) sito ufficiale 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, tra i più grandi produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista, e caro amico di Franco Battiato. Partendo da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di Franco Battiato, Senardi incontra personalità molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli e tanti altri che lo conoscevano bene e che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita.

Nel film evento troviamo alcuni brani dell’album "La voce del padrone" e altri selezionati in esibizioni esclusive. Lo score è composto dal Maestro Paolo Buonvino, vincitore del David di Donatello e Nastro D'Argento e autore delle musiche di Muccino e Moretti. "Franco Battiato è stato e rimarrà un artista unico da tanti punti di vista - spiega il regista Marco Spagnoli - e la presenza di Stefano Senardi ci aiuta a comprenderlo sotto diversi aspetti: umano, artistico, amicale, intimo. Ad accompagnarlo in questo meraviglioso viaggio troviamo personalità strepitose dell’entertainment italiano e internazionale che, per la prima volta, elaborano dinanzi alla macchina da presa una riflessione sul perché e sul come sono stati anche loro protagonisti del lavoro e della vita di questo cantautore".

"Questo viaggio ha un motivo preciso – gli fa eco Stefano Senardi - trattare con cura quello che Battiato ci ha lasciato. E riuscire a comprendere il senso ultimo di una vita eccezionale come la sua, raccontandola in una biografia plurale e intima attraverso i ricordi, gli aneddoti dei suoi amici, i materiali di repertorio e le meravigliose canzoni di questo artista straordinario e indimenticabile. Speriamo di esserci riusciti".