Francis Ford Coppola ricoverato in ospedale a Roma

Coppola, 86 anni, ha trascorso parte dell'estate in Italia, anche perché era alla ricerca di location per il suo nuovo film che dovrebbe girare in autunno. A metà luglio era stato accolto da una folla di giovani a Soverato, come ospite speciale dell'anteprima del Magna Graecia Film Festival. "I giovani mi dicono che il mondo è un disastro - aveva detto in quell'occasione -, ma io rispondo che non c'è nessun problema che l'uomo non può risolvere. Dobbiamo costruire un nuovo grande futuro, e farlo insieme per il bene dei nostri figli. E stasera facciamo un salto nel futuro".