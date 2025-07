Rebecca Baby molestata da un fan: reagisce cantando in topless

A quel punto Rebecca Baby si è trovata davanti a una scelta: interrompere tutto o reagire in maniera forte. E ha optato per la seconda soluzione. "Spinta dall'istinto mi sono messa in topless. E ho continuato il concerto. E resterò in topless finché non sarà normale. Finché il vostro cervello non si abituerà al fatto che non è sessuale". La cantante ha anche voluto precisare che quanto avvenuto non è certo dovuto a come era vestita. "Mi sono già lanciata completamente nuda tra la folla e non era mai successa una cosa simile - ha scritto -. A riprova che non ha nulla a che fare con quello che indosso".