Francesco Facchinetti contro "Bella Ciao": "E' una canzone che divide"

Nel giorno del suo compleanno (39 anni), Francesco Facchinetti polemizza con il maxi-concerto del Primo Maggio. Rivela di non guardalo e, dopo che sul palco è stata intonata "Bella Ciao", attacca: "E' una canzone totalmente divisiva... non guardo il Concertone per scelta perché non approvo quando si mischia la politica con la musica".