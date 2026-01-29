Frah Quintale, annunciato il "Summer Tour ‘26" nei maggiori festival italiani
Gli appuntamenti in programma a luglio faranno seguito al suo primo tour nei palazzetti al via ad aprile
© Ufficio stampa
Frah Quintale annuncia le prime date del "Summer Tour ‘26" che lo vedrà impegnato quest'estate nei maggiori festival italiani. Gli appuntamenti faranno seguito a "Palazzetti'26", il suo primo tour nei palasport che questa primavera toccherà le principali città italiane e riporterà l'artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Per questa importante occasione il cantante ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà.
Le date di "Palazzetti'26"
La tournée avrà inizio l’11 aprile 2026 dal PalaTerni di Terni (data zero) e proseguirà poi il 13 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (sold out), il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino.
In scaletta il nuovo album "Amor Proprio"
In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in undici tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”.
Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. Al centro del progetto c'è il tema dell'amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati.
Le date del "Summer Tour '26"
Frah Quintale sarà protagonista di cinque date a luglio:
17 luglio - Shock Wave Festival Francavilla al Mare (Chieti)
19 luglio - Roma Summer Fest - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)
22 luglio - Be Alternative Festival (Cosenza)
23 luglio - Villa Bellini (Catania)
25 luglio - Locus Festival (Bari)
I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it.
Chi è Frah Quintale
Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell'evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d'oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.