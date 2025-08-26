Venezia 2025, Emanuela Fanelli sbarca al Lido

In questi giorni, la mobilitazione per Gaza, nel mondo del cinema, si sta concentrando intorno alla Mostra, anche con la richiesta, del gruppo Venice4Palestine di dare spazio al tema durante la cerimonia d'apertura: "Ci sarà anche una grande manifestazione pro Gaza e io sono totalmente a favore sull'attirare l'attenzione su quanto sta succedendo in un momento nel quale i riflettori sono sul lido" spiega l'attrice. Durante la cerimonia "che è breve, farò un discorsino. Introdurre questo argomento avrebbe voluto dire ridurlo a una o due frasi e non lo trovavo giusto. Non mi sarebbe costato nulla farlo, anche perché vorrei che questo orrore finisse il prima possibile e che i governi facessero tutto per interrompere questo che è riconosciuto come crimine contro l'umanità. Però in quel contesto, fare solo un breve commento, con indosso un vestito e gioielli molto eleganti e costosi… la sera nella mia suite dell'Excelsior non mi avrebbe proprio fatto sentire una rivoluzionaria". Poi "sinceramente da spettatore, non vorrei sentire Emanuela Fanelli, attrice italiana, che per mezz'ora mi spiega la questione medio orientale… vorrei sentire dei professionisti. Immagino ci sarà qualcuno che penserà che me ne frego di tutto, però io non ce la faccio a dire una frase buttata lì e devo essere onesta con me stessa".