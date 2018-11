Torino accende la luce con i quattro giorni di "Club To Club"

Dall'1 al novembre Torino sarà il teatro della diciottesima edizione di "Club To Club", il festival avant pop. Diventato un punto di riferimento per la scena internazionale e riconosciuto da pubblico e critica come uno dei più importanti appuntamenti nel panorama mondiale, il festival quest'anno porterà in Italia una line up artistica d’eccezione ricca di esclusive e performance di altissimo livello. Per la prima volta nella sua storia il 25% del pubblico sarà straniero, proveniente da 42 paesi diversi. Per la diciottesima edizione di "Club To Club" si esibiranno 50 artisti da 5 continenti per 4 giorni di musica non stop in più di 5 luoghi della città, dalle OGR al Lingotto, da Porta Palazzo alla Reggia di Venaria e all’ l’Ac Hotel, trasformato in un Symposium creativo, che ospiteranno più di 50 ore di musica e svariati incontri con gli artisti. Tra i nomi più importanti sono da segnalare Aphex Twin, Beach House, Jamie xx e Blood Orange. Il programma prevede, oltre ai numerosi live e dj set, anche eventi collaterali, incontri, interviste e approfondimenti con musicisti e addetti ai lavori.