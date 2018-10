Tanti auguri "nonno" Simon Le Bon: il cantante dei Duran Duran compie 60 anni

Compie 60 anni Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran. Nato a Bushey, in Inghilterra, il 27 ottobre 1958, è uno dei personaggi simbolo del pop anni 80 e per anni idolo delle teen ager di mezzo mondo. Dopo gli studi di arte drammatica a Brimingham, nel 1980 è entrato nella band, nella quale milita ancora oggi. Appassionato velista, nel 1985 ha rischiato la vita quando la sua imbarcazione, il "Drum", si è rovesciata durante una regata. Sul fronte della vita privata Le Bon non rientra nel cliché della popstar scapestrata, dal 1985 è infatti sposato con la modella Yasmin Parveneh, dalla quale ha avuto tre figlie: Amber Rose (diventata modella come mamma), Saffron e Tallulah. Il 17 giugno scorso Saffron ha partorito il piccolo Taro facendo letteralmente impazzire il cantante che su Twitter si è autodefinito "The Glamfather", gioco di parole tra grandfather (nonno) e glam (seducente).