Nicole Kidman ruba la scena al marito Keith Urban con un décolleté... bollente

Sono sposati da oltre un decennio ma tra Nicole Kidman e Keith Urban la scintilla dell'amore non sembra essersi mai spenta. L'attrice e il cantante country lo hanno dimostrato durante la serata degli ACM Awards 2019, (massimi riconoscimenti dell'Academy Of Country Music, ndr) a Las Vegas. Quando Urban è stato proclamato vincitore del premio Entertainer of the Year infatti, i due hanno espresso la loro gioia baciandosi appassionatamente in pubblico. Sul red carpet invece la star di "Big Little Lies" ha sfoggiato un abito nero e argento con super scollatura sexy e décolleté quasi a vista, rubando la scena al marito in sex appeal e... altezza.