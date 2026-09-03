Venezia 83, Natalia Paragoni conquista il Lido

Un sorriso ammaliante, gli occhiali scuri a coprire l'emozione e la testa rasata mostrata senza nascondersi. Natalia Paragoni ha conquistato Venezia fin dal suo arrivo al Lido, dove è sbarcata in occasione dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. L'influencer 28enne ha raggiunto il pontile dell'iconico Hotel Excelsior attirando subito l'attenzione dei fotografi. Camicia bianca oversize e gonna nera per un look semplice e raffinato, ma a rendere speciale il momento è stata soprattutto la sua reazione davanti agli obiettivi. "Sono emozionata! Tengo gli occhiali sennò mi metto a piangere", ha confessato.