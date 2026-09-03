Venezia 83, Natalia Paragoni conquista il Lido
L'influencer 28enne è sbarcata al Lido, elegantissima, sfoggiando con orgoglio la testa rasata per la malattia, il linfoma di Hodgkin, che le è stato diagnosticato mentre era all'ottavo mese di gravidanza
Un sorriso ammaliante, gli occhiali scuri a coprire l'emozione e la testa rasata mostrata senza nascondersi. Natalia Paragoni ha conquistato Venezia fin dal suo arrivo al Lido, dove è sbarcata in occasione dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. L'influencer 28enne ha raggiunto il pontile dell'iconico Hotel Excelsior attirando subito l'attenzione dei fotografi. Camicia bianca oversize e gonna nera per un look semplice e raffinato, ma a rendere speciale il momento è stata soprattutto la sua reazione davanti agli obiettivi. "Sono emozionata! Tengo gli occhiali sennò mi metto a piangere", ha confessato.
La scoperta della malattia
Lo scorso aprile le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, scoperto mentre si trovava all'ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia. Da allora ha scelto di raccontare apertamente la malattia anche sui social, condividendo con i suoi 1,3 milioni di followers alcuni dei momenti più delicati del suo percorso.