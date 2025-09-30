IMAGinACTION, è di Lucio Corsi il miglior video italiano dell'anno

Il Festival proseguirà il 3 ottobre alla Multisala Cinemacity, con una serata interamente dedicata a Vasco Rossi e alla proiezione del suo film restaurato "È solo un Rock’n’Roll Show" (regia Stefano Salvati), arricchita dalla partecipazione di Maurizio Solieri. Condurrà la serata il giornalista e scrittore Stefano Mannucci. Gran finale sabato 4 ottobre, sempre al Cinemacity, con un omaggio agli anni 90 e agli 883: verranno proiettati tutti i videoclip restaurati di "Nord Sud Ovest Est", insieme al film cult restaurato "Jolly Blu", con la partecipazione speciale di "Alessia Merz". L’intero ricavato dei biglietti della serata del 2 ottobre, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna.