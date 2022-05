15 maggio 2022 08:36

Eurovision, i Maneskin infiammano i fan a Torino nonostante un Damiano zoppicante

I Maneskin danno la scossa al Palo Olimpico nella serata finale dell'Eurovision Song Contest 2022. La band romana ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Supermodel. Damiano, visibilmente zoppicante per una storta presa a Londra durante le riprese del videoclip del brano, ha poi scherzato invitando gli artisti in gara a divertirsi e "attenti a non avvicinarvi al tavolo", facendo riferimento alla polemica che lo travolse proprio la sera della finale quando fu accusato di aver sniffato cocaina.