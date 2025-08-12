Sole, mare e amore: Dua Lipa e il bello dell'estate

È stata protagonista di un lungo tour che a inizio giugno ha toccato anche Milano incantando il pubblico italiano. Ora per Dua Lipa è il momento del meritato riposo. E la popstar condivide con i fan via social le giornate passate a godersi le vacanze con il futuro marito Callum Turner. Tra uno scatto in barca e una posa da consumata modella la cantante mette perfettamente in mostra il suo fisico tonico spesso fasciato da striminziti bikini. Per il resto un bicchiere di vino, un libro e molti abbracci per giorni di recupero di energie in vista dei prossimi impegni. E i follower ringraziano.