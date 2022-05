25 maggio 2022 10:11

Da Sophie Marceau a Kristen Stewart, le star del cinema alla cerimonia del 75° anniversario di Cannes

Per Cannes l'ottava giornata è stata storica. Si è celebrato infatti il 75esimo anniversario del festival con una Montée des Marches che ha riunito tante star da attrici, attori e registi: Kristen Stewart, Sophie Marceau, Adele Exarchopulos, Jean Dujardin, Melanie Laurent, Claude Lelouch, Michel Hazanavicius, Berenice Bejo, Paolo Sorrentino, Gabriel Garcia Bernal, Chiara Mastroianni, Isabelle Huppert, David Cronenberg, Maggie Gyllenhaal, Lea Seydoux, Guillermo del Toro. "Non una celebrazione del passato ma un'occasione per guardare al futuro", ha spiegato il delegato generale Thierry Freamaux alla cerimonia a cui è seguita una cena di gala al Marché Forville nella città vecchia di Cannes.