24 maggio 2022 08:37

Cannes 75, Naomi Campbell eterna regina del red carpet

Naomi Campbell non si smentisce. Tra bellezza ed eleganza senza tempo, la Venere Nera ha festeggiato i 52 anni da regina delle passerelle, incantando tutti sul tappeto rosso del 75esimo Festival di Cannes, in occasione della prima del film "Decision To Leave", il poliziesco di Park Chan-wook in Concorso. In Costa Azzurra la top model era arrivata per presenziare all'evento di gala "Women in Cinema Celebration" a Cap d'Antibes che ha celebrato "l'incredibile lavoro di registe e talenti della recitazione".