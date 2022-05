23 maggio 2022 09:16

Cannes 75, Sharon Stone protagonista sul red carpet

Montée des Marches all stars per il sesto giorno del Festival di Cannes in occasione della premiére di "Les Amandiers" di Valeria Bruni Tedeschi, in concorso. Attesa da giorni, è salita sul red carpet, luminosa e bellissima Sharon Stone. Si è fermata al centro della passerella tra decine di scatti dei fotografi e ha tolto lo strascico lasciando l'abito lungo e stretto e sfilando con grandi sorrisi. Sono saliti sui gradini mitici di Cannes anche Paolo Sorrentino, Carla Bruni, Isabelle Huppert, e ovviamente il cast del film della regista torinese, da Louis Garrel alla protagonista Nadia Tereszkiewicz.