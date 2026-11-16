Chi si nasconde sotto il maxi cappello di piume? Il look misterioso conquista il galà benefico
A celarsi dietro una mise scenografica è Cardi B, tra le protagoniste della serata di West Hollywood dedicata ai bambini e alle madri in difficoltà
Un copricapo gigantesco, bordato di piume, che nasconde quasi completamente il volto. A completare il look, un abito appariscente con una scollatura profondissima che aggiunge un ulteriore tocco di audacia all'intera mise. Ma chi è la star che si nasconde dietro questo cappello oversize così particolare? A svelare l'identità della misteriosa ospite è il contesto delle immagini: si tratta di Cardi B, che ha partecipato al Baby2Baby Gala 2026, uno degli appuntamenti benefici più attesi nel calendario mondano di Hollywood. A condividere gli scatti è stata la stessa rapper sul proprio profilo Instagram, accompagnandoli con un messaggio di ringraziamento rivolto all'organizzazione: "Grazie @baby2baby per averci ospitato e per tutto ciò che fate per i bambini e le madri".
La serata di beneficenza che riunisce le star di Hollywood
Il Baby2Baby Gala, presentato da Paul Mitchell, è arrivato quest'anno alla sua quindicesima edizione. L'evento, organizzato a West Hollywood, riunisce ogni anno grandi nomi del mondo dello spettacolo, della moda e della filantropia con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i bambini che vivono in condizioni di povertà negli Stati Uniti. Baby2Baby è un'organizzazione no-profit americana che distribuisce pannolini, latte artificiale, vestiti e altri beni di prima necessità ai bambini e alle famiglie che ne hanno bisogno. I fondi raccolti durante il gala permettono ogni anno di fornire milioni di beni indispensabili.
Le co-amministratrici delegate Norah Weinstein e Kelly Sawyer Patricof hanno spiegato di aver voluto creare, fin dall'inizio, un appuntamento "meno simile a una tradizionale raccolta fondi", capace di coinvolgere anche le nuove generazioni attraverso il mondo della moda, della gastronomia e delle celebrità. La quindicesima edizione ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, tra cui Demi Moore, Andrew Garfield, Jessica Alba, Barbara Palvin, Dylan Sprouse, Kerry Washington e Katy Perry. Tra gli appuntamenti della serata anche un'esperienza gastronomica firmata Carbone, arrivato appositamente da New York, e l'esibizione di Cardi B, salita sul palco per intrattenere gli ospiti.
Chi è Cardi B?
Nome d'arte di Belcalis Marlenis Almánzar, è una rapper, cantautrice e personaggio televisivo statunitense, nata il 11 ottobre 1992 nel Bronx, a New York. Di origini dominicane e trinidadiane, ha conquistato la notorietà inizialmente attraverso i social network e le apparizioni televisive, prima di affermarsi come una delle artiste più riconoscibili della scena hip-hop internazionale. Il successo musicale è arrivato con brani come Bodak Yellow, che l'ha portata ai vertici delle classifiche americane, e con l'album di debutto Invasion of Privacy, pubblicato nel 2018 e premiato con il Grammy Award come miglior album rap.