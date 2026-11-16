Nome d'arte di Belcalis Marlenis Almánzar, è una rapper, cantautrice e personaggio televisivo statunitense, nata il 11 ottobre 1992 nel Bronx, a New York. Di origini dominicane e trinidadiane, ha conquistato la notorietà inizialmente attraverso i social network e le apparizioni televisive, prima di affermarsi come una delle artiste più riconoscibili della scena hip-hop internazionale. Il successo musicale è arrivato con brani come Bodak Yellow, che l'ha portata ai vertici delle classifiche americane, e con l'album di debutto Invasion of Privacy, pubblicato nel 2018 e premiato con il Grammy Award come miglior album rap.