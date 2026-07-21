Maduka Okoye, il calciatore più famoso del momento e potenziale sex symbol
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Cardi B a Venezia con il calciatore più bello dei Mondiali: nuovo avvistamento con Okoye © Instagram
Cardi B e Maduka Okoye tornano al centro del gossip internazionale. La rapper americana, 33 anni, e il portiere dell'Udinese e della nazionale nigeriana, 26 anni, sono stati avvistati insieme a Venezia, dove hanno trascorso una serata in uno dei ristoranti più esclusivi della città. Si tratta del secondo incontro pubblico nel giro di poche settimane, dopo quello alla Paris Fashion Week, e le nuove immagini hanno riacceso le indiscrezioni su una possibile frequentazione.
La cantante si trovava già nella città lagunare nel fine settimana per partecipare ai festeggiamenti della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate veneziana. Nei giorni trascorsi a Venezia è stata inoltre fotografata mentre raggiungeva il ristorante Saraceno, storico locale a pochi passi dal Ponte di Rialto, accompagnata dal suo staff di sicurezza.
L'indiscrezione arriva dagli Stati Uniti, dove alcuni media di spettacolo hanno pubblicato un video che mostrerebbe Cardi B e Maduka Okoye a cena al ristorante Gio's, all'interno del St. Regis Venice, affacciato sul Canal Grande.
I due erano seduti uno accanto all'altra insieme a un gruppo di amici mentre, all'esterno dell'hotel, era in corso uno spettacolo di fuochi d'artificio. Nelle immagini non si vedono baci o gesti particolarmente affettuosi, ma il nuovo avvistamento, a poche settimane dal precedente incontro a Parigi, è bastato per alimentare le voci su un possibile legame sentimentale.
Il primo episodio risale infatti alla Paris Fashion Week, dove il portiere dell'Udinese era stato fotografato seduto accanto alla cantante, aiutandola anche ad accomodarsi durante un evento. Da allora né Cardi B né Okoye hanno confermato o smentito le indiscrezioni.
Nato nel 1999 a Düsseldorf da padre nigeriano e madre franco-tedesca, Maduka Okoye è il portiere titolare dell'Udinese e della nazionale della Nigeria. Arrivato in Friuli nel 2023, si è affermato come uno dei protagonisti della Serie A e il suo nome è stato accostato anche a diversi club di primo piano.
Negli ultimi mesi il 26enne ha attirato l'attenzione non solo per le prestazioni in campo, ma anche per alcune vicende finite sulle pagine di cronaca.
Nel 2025 Okoye era stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Udine relativa a un presunto flusso anomalo di scommesse su un cartellino giallo ricevuto durante una partita di Serie A. Sul piano sportivo aveva scontato una squalifica di due mesi, mentre il procedimento penale si è concluso nel maggio 2026 dopo la remissione della querela da parte della società di scommesse coinvolta.
Sempre nel 2025 il portiere era stato inoltre fermato dalla polizia locale di Udine mentre guidava un'auto risultata priva di assicurazione e immatricolazione, oltre che senza patente valida, episodio che aveva comportato sanzioni amministrative e il sequestro del veicolo.
In attesa di eventuali conferme dai diretti interessati, resta il fatto che quello di Venezia è il secondo avvistamento pubblico della coppia nel giro di poche settimane. Un dettaglio che continua ad alimentare il gossip su una possibile relazione tra Cardi B e Maduka Okoye.
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