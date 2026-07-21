Cardi B e Maduka Okoye tornano al centro del gossip internazionale. La rapper americana, 33 anni, e il portiere dell'Udinese e della nazionale nigeriana, 26 anni, sono stati avvistati insieme a Venezia, dove hanno trascorso una serata in uno dei ristoranti più esclusivi della città. Si tratta del secondo incontro pubblico nel giro di poche settimane, dopo quello alla Paris Fashion Week, e le nuove immagini hanno riacceso le indiscrezioni su una possibile frequentazione.