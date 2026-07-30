C'è un dettaglio che Cardi B ha voluto chiarire una volta per tutte, e riguarda il movimento del suo lato B. In una recente diretta Instagram la rapper, oggi 33enne, ha risposto senza giri di parole a chi commenta il suo corpo, spiegando l'origine di quel "tremolio" diventato oggetto di discussione: una questione di pelle rilassata, conseguenza degli interventi con cui ha ridotto le vecchie iniezioni.



"La mia pelle è rilassata, per questo il sedere trema" - "La mia pelle è un po' rilassata, ecco perché il mio sedere si muove così tanto", ha spiegato la cantante. Il punto, ha chiarito, è che non può semplicemente ricorrere alla liposuzione per rimodellare la zona: sarebbe "la via più facile", ma rischierebbe di far "cadere" i glutei. “Dovrei ricorrere a un intervento chirurgico più invasivo, ma non voglio farlo. Non ho intenzione di stare ferma per quattro mesi: mi piace il mio corpo così com'è e mi sento a mio agio nella mia pelle", ha confessato.