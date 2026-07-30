Cardi B, 10 scatti iconici della rapper americana
© Instagram | Cardi B, i 10 scatti più iconici della rapper
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La rapper spiega in diretta il motivo di quel "celebre" movimento: la pelle rilassata dopo aver ridotto le vecchie iniezioni ai glutei. E spiega anche perché non vuole fare altri interventi sul suo fondoschiena
C'è un dettaglio che Cardi B ha voluto chiarire una volta per tutte, e riguarda il movimento del suo lato B. In una recente diretta Instagram la rapper, oggi 33enne, ha risposto senza giri di parole a chi commenta il suo corpo, spiegando l'origine di quel "tremolio" diventato oggetto di discussione: una questione di pelle rilassata, conseguenza degli interventi con cui ha ridotto le vecchie iniezioni.
"La mia pelle è rilassata, per questo il sedere trema" - "La mia pelle è un po' rilassata, ecco perché il mio sedere si muove così tanto", ha spiegato la cantante. Il punto, ha chiarito, è che non può semplicemente ricorrere alla liposuzione per rimodellare la zona: sarebbe "la via più facile", ma rischierebbe di far "cadere" i glutei. “Dovrei ricorrere a un intervento chirurgico più invasivo, ma non voglio farlo. Non ho intenzione di stare ferma per quattro mesi: mi piace il mio corpo così com'è e mi sento a mio agio nella mia pelle", ha confessato.
Il tremolio è l'effetto collaterale di un percorso iniziato anni fa. A 21 anni Cardi B si era sottoposta a iniezioni di biopolimeri, filler a base di silicone non approvati dalla Fda (l'ente statunitense per la sicurezza di farmaci e alimenti) e potenzialmente soggetti a complicazioni. L'ultimo intervento risale al gennaio 2024: "Ho fatto due lipo e una riduzione del sedere", ha raccontato, rivendicando la propria trasparenza. Alla base della decisione, ha detto, c'è la sua corporatura minuta: "Sono una ragazza piccola. Mia madre è minuta, mia sorella è minuta, le mie zie sono piccole".
Poi l'affondo verso chi la punzecchia a ogni occasione: "Vedete il mio corpo da anni ormai. Ogni volta che sto bene, dite che mi sono operata". Sul proprio aspetto la rapper attribuisce il merito ad alimentazione ed equilibrio, con pasti a base di pollo e salmone alla griglia e bevande ricche di fibre, e un consiglio ai fan: non digiunare per dimagrire.
Già lo scorso febbraio, in un video condiviso su Instagram dallo speaker radiofonico Big Boy, aveva anticipato il piano insieme alla collega Kehlani: "Dopo il tour ne tolgo un po'. Vado in Colombia e non voglio sentire nessuno per tre mesi".
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