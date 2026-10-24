Cardi B si regala un orologio da quasi tre milioni di dollari e un anello da 7 carati
Per i suoi 34 anni, la rapper americana ha scelto il lusso sfrenato: un rarissimo cronografo, un anello e una borsa dal costo stratosferico
Cardi B, gli scatti più iconici © Instagram
Un orologio rosa che vale una fortuna, diamanti che ne valgono altrettanto e una borsa griffata che sembra uscita dal guardaroba di Barbie. Per Cardi B, a quanto pare, il regalo perfetto non ha bisogno di un mittente: basta che a pagarlo sia lei stessa. La rapper americana ha deciso di celebrare i suoi 34 anni con una collezione di accessori esclusivi, trasformando il compleanno in una dichiarazione di indipendenza, successo e passione per il lusso. A raccontare tutto è stata la stessa artista su Instagram, dove ha mostrato i suoi nuovi acquisti e ringraziato i professionisti che l'hanno aiutata a trovare e realizzare pezzi tanto preziosi quanto difficili da reperire. Il messaggio che accompagna le immagini riassume perfettamente il suo spirito: "Un regalo da me a me!!".
Il pezzo forte della collezione è senza dubbio l'orologio rosa di un marchio di lusso, un modello rarissimo che, secondo le cifre circolate, avrebbe un valore vicino ai 3 milioni di dollari. Cardi B ha voluto ringraziare pubblicamente la persona che ha cercato il modello in tutto il mondo e lo ha trovato. Un dettaglio, in particolare, rende l'acquisto ancora più esclusivo: secondo quanto riferito dal gioielliere, esisterebbero soltanto una decina di esemplari di questo orologio.
L'anello personalizzato con diamanti naturali
Se l'orologio cattura immediatamente l'attenzione, il secondo regalo non è certo da meno. Cardi B ha mostrato un anello realizzato su misura e impreziosito da diamanti naturali per un totale di sette carati. Anche in questo caso, la personalizzazione è parte integrante del regalo. La cantante ha ringraziato il gioielliere per aver creato un pezzo pensato appositamente per lei, sottolineando la scelta delle pietre naturali.
Completa il bottino una borsa tutta rosa
A completare il tris da capogiro c'è una borsa esclusiva rosa, perfettamente in linea con la palette scelta per il compleanno. La celebre borsa, tra i modelli più ambiti dagli appassionati di accessori di lusso, aggiunge un altro tassello alla collezione della rapper. Il rosa domina così l'intera selezione: dall'orologio ai dettagli del look, fino alla borsa.
Il netto contrasto
Eppure, il compleanno della rapper non è stato soltanto una questione di diamanti, orologi esclusivi e accessori da collezione. Cardi B sarebbe tornata nella Repubblica Domenicana per festeggiare il suo 34esimo compleanno insieme agli affetti più cari. Nei video circolati sui social, la cantante appare impegnata in un'attività decisamente distante dall'immagine patinata a cui ha abituato il pubblico: pulire la casa dei nonni con scopa e secchio. Una scena quotidiana, quasi disarmante nella sua semplicità, che contrasta con gli acquisti milionari mostrati successivamente.