Un orologio rosa che vale una fortuna, diamanti che ne valgono altrettanto e una borsa griffata che sembra uscita dal guardaroba di Barbie. Per Cardi B, a quanto pare, il regalo perfetto non ha bisogno di un mittente: basta che a pagarlo sia lei stessa. La rapper americana ha deciso di celebrare i suoi 34 anni con una collezione di accessori esclusivi, trasformando il compleanno in una dichiarazione di indipendenza, successo e passione per il lusso. A raccontare tutto è stata la stessa artista su Instagram, dove ha mostrato i suoi nuovi acquisti e ringraziato i professionisti che l'hanno aiutata a trovare e realizzare pezzi tanto preziosi quanto difficili da reperire. Il messaggio che accompagna le immagini riassume perfettamente il suo spirito: "Un regalo da me a me!!".