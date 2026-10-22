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Un acquisto di lusso desiderato a lungo, ma soprattutto una soddisfazione personale da condividere con i follower. Guendalina Canessa, 45 anni, ha finalmente acquistato un orologio di lusso d'oro e diamanti, che ha mostrato su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello ha voluto sottolineare un dettaglio per lei importante: l'accessorio è stato pagato interamente con i suoi soldi.
A raccontare l'entusiasmo per il nuovo acquisto è stata la stessa Canessa, che ha mostrato l'orologio sui social accompagnando le immagini con parole inequivocabili: "Comprato con i miei soldi, che soddisfazione. Messo subito in banca, vi piace?". Dopo aver coronato il desiderio di possedere l'oggetto di lusso, l'imprenditrice ha, quindi, deciso di custodirlo in una cassetta di sicurezza. Una precauzione presa per evitare brutte sorprese nella sua abitazione milanese, considerando il valore particolarmente elevato dell'accessorio.
Il modello scelto da Guendalina Canessa sarebbe un orologio in oro bianco 18 carati, caratterizzato da una cassa e da anse impreziosite da diamanti. Anche la lunetta presenta pietre preziose, tra cui zaffiri blu e diamanti. Il valore di un esemplare di questo tipo può raggiungere cifre considerevoli sul mercato dei collezionisti. La stima indicata oscilla tra gli 80mila e i 130mila euro, con variazioni legate all'anno di produzione, alle condizioni di conservazione e alla presenza della confezione originale e della garanzia ufficiale.
Un simile acquisto non passa inosservato ed è destinato a sollevare diverse polemiche, soprattutto, in un periodo in cui la gente scende in piazza a protestare per il caro vita. I follower di Guendalina si sono divisi tra chi ritiene che la scelta sia un'ostentazione di ricchezza eccessiva e chi difende la scelta di spendere i propri soldi come si ritiene più opportuno. Chi è Guendalina Canessa - L'ex concorrente del Grande Fratello si è sposata il 15 agosto scorso, a Malindi, in Kenya, con Eros, imprenditore ed ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano con cui aveva già avuto una relazione circa 15 anni fa. In passato Guendalina era stata legata a Daniele Interrante da cui ha avuto una figlia.