Un simile acquisto non passa inosservato ed è destinato a sollevare diverse polemiche, soprattutto, in un periodo in cui la gente scende in piazza a protestare per il caro vita. I follower di Guendalina si sono divisi tra chi ritiene che la scelta sia un'ostentazione di ricchezza eccessiva e chi difende la scelta di spendere i propri soldi come si ritiene più opportuno. Chi è Guendalina Canessa - L'ex concorrente del Grande Fratello si è sposata il 15 agosto scorso, a Malindi, in Kenya, con Eros, imprenditore ed ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano con cui aveva già avuto una relazione circa 15 anni fa. In passato Guendalina era stata legata a Daniele Interrante da cui ha avuto una figlia.