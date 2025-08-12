Guendalina Canessa torna tra le braccia di Eros dopo quindici anni

I due si erano incontrati da ragazzi in una discoteca di Tropea, all'epoca gestita dall'uomo. Dopo la frequentazione le loro strade si erano divise ed entrambi avevano continuato la loro vita. Guendalina Canessa nel 2012 è diventata mamma di Chloe (avuta da Daniele Interrante) ed è stata legata a Luca Marin, ha avuto inoltre una storia con il cestista Pietro Aradori e Claudio Tommasini. Recentemente è stata legata all'osteopata ed ex corteggiatore Andrea Foriglio. Dopo tanto tempo ha rincontrato Eros e i due si sono dati una seconda occasione, festeggiando il ritorno di fiamma con una romantica vacanza a Bali. Eros si occupa ancora di locali e Guendalina l'ha presentato ai follower come "una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia ecco chi è".