Guendalina Canessa torna tra le braccia di Eros dopo quindici anni

La showgirl si è rivista con un ex ed è riscoppiata la passione
"Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti e così è stato per Guendalina Canessa. Finita la storia d'amore con l'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" Andrea Foriglio, la showgirl ha ufficializzato sui social la relazione con Eros: "Un amore interrotto 15 anni fa….. E adesso together forever".
I due si erano incontrati da ragazzi in una discoteca di Tropea, all'epoca gestita dall'uomo. Dopo la frequentazione le loro strade si erano divise ed entrambi avevano continuato la loro vita. Guendalina Canessa nel 2012 è diventata mamma di Chloe (avuta da Daniele Interrante) ed è stata legata a Luca Marin, ha avuto inoltre una storia con il cestista Pietro Aradori e Claudio Tommasini. Recentemente è stata legata all'osteopata ed ex corteggiatore Andrea Foriglio. Dopo tanto tempo ha rincontrato Eros e i due si sono dati una seconda occasione, festeggiando il ritorno di fiamma con una romantica vacanza a Bali. Eros si occupa ancora di locali e Guendalina l'ha presentato ai follower come "una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia ecco chi è".
Nel 2009 Guendalina Canessa iniziò una relazione con Daniele Interrante, ex volto di Uomini e Donne. I due si sposarono in Giamaica nel 2010 e due anni dopo nacque la figlia Chloe. La storia d'amore conquistò il pubblico, ma si concluse nel peggiore dei modi nel 2014 (pare a causa di alcune infedeltà da parte di Interrante). In seguito, Guendalina ha avuto relazioni con il nuotatore Luca Marin e con il giocatore di basket Pietro Ardori. Dopo brevi flirt con il cestista Claudio Tommassini e l'osteopata romano Andrea Foriglio (lo stesso paparazzato recentemente in Sardegna con Belen Rodriguez), la Canessa sembra aver finalmente trovato la stabilità tra le braccia di Eros.
