Cardi B, niente glamour in Repubblica Dominicana: la popstar pulisce casa della nonna

Un'inedita Cardi B appare alle prese con le faccende domestiche nella casa dei nonni nella Repubblica Dominicana. Lontana dai riflettori e abbandonati gli abiti da diva e i palchi internazionali: nei video circolati sui social, si vede la rapper intenta a pulire casa con scopa e secchio. A catturare la curiosità degli utenti sono proprio gli oggetti più ordinari: una scopa e un secchio d'acqua, decisamente lontani dall'immaginario scintillante associato alla popstar.