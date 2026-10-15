Cardi B, niente glamour in Repubblica Dominicana: la popstar pulisce casa della nonna

Un'inedita Cardi B appare alle prese con le faccende domestiche nella casa dei nonni nella Repubblica Dominicana. Lontana dai riflettori e abbandonati gli abiti da diva e i palchi internazionali: nei video circolati sui social, si vede la rapper intenta a pulire casa con scopa e secchio. A catturare la curiosità degli utenti sono proprio gli oggetti più ordinari: una scopa e un secchio d'acqua, decisamente lontani dall'immaginario scintillante associato alla popstar.
Il ritorno alle origini dopo il compleanno
Secondo le ricostruzioni circolate online, Cardi B sarebbe tornata in Repubblica Dominicana nei giorni scorsi per festeggiare il suo 34esimo compleanno. Un'occasione per trascorrere del tempo in famiglia, lontano dai ritmi frenetici dello showbiz internazionale. Non è però il viaggio in sé ad aver acceso la curiosità del pubblico, quanto la scena domestica, che è ha ricevuto una pioggia di like e comemnti positivi.