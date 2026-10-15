con scopa e secchio

Cardi B, niente glamour in Repubblica Dominicana: la popstar pulisce casa della nonna

La rapper torna a casa per festeggiare il suo 34esimo compleanno con gli affetti più cari

15 Ott 2026 - 17:31
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Un'inedita Cardi B appare alle prese con le faccende domestiche nella casa dei nonni nella Repubblica Dominicana. Lontana dai riflettori e abbandonati gli abiti da diva e i palchi internazionali: nei video circolati sui social, si vede la rapper intenta a pulire casa con scopa e secchio. A catturare la curiosità degli utenti sono proprio gli oggetti più ordinari: una scopa e un secchio d'acqua, decisamente lontani dall'immaginario scintillante associato alla popstar.

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Il ritorno alle origini dopo il compleanno

 Secondo le ricostruzioni circolate online, Cardi B sarebbe tornata in Repubblica Dominicana nei giorni scorsi per festeggiare il suo 34esimo compleanno. Un'occasione per trascorrere del tempo in famiglia, lontano dai ritmi frenetici dello showbiz internazionale. Non è però il viaggio in sé ad aver acceso la curiosità del pubblico, quanto la scena domestica, che è ha ricevuto una pioggia di like e comemnti positivi.

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