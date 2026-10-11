Cardi B compie gli anni: carriera, amori e quella passione... per il lato B

Dietro il nome d'arte Cardi B c'è Belcalis Marlenis Almánzar, nata a New York l'11 ottobre 1992 e cresciuta nel Bronx. Figlia di padre dominicano e madre trinidadiana, è cresciuta in un ambiente culturalmente ricco, che ha contribuito a plasmare la sua personalità e il suo stile. Prima di diventare una star della musica, Cardi B aveva attirato l'attenzione online grazie ai video pubblicati sui social, nei quali raccontava episodi della propria vita con un linguaggio schietto, espressioni colorite e una comicità spontanea. La sua notorietà è cresciuta ulteriormente con la partecipazione al reality show Love & Hip Hop: New York, che le ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio.