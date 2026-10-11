Cardi B compie gli anni: carriera, amori e quella passione... per il lato B

© Instagram | Cardi B, gli scatti più iconici
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Cardi B è una delle personalità più riconoscibili della musica internazionale. Il suo talento non si misura soltanto in classifiche e dischi venduti. Se la sua voce graffiante e le rime taglienti sono i tratti distintivi della sua identità artistica, anche il suo celebre lato B ha conquistato una parte consistente della scena. Il suo twerking, con i movimenti ritmici e spettacolari dei fianchi, è diventato una presenza ricorrente nei suoi video che incendiano i social, dove vanta 160 milioni di follower.
Dietro il nome d'arte Cardi B c'è Belcalis Marlenis Almánzar, nata a New York l'11 ottobre 1992 e cresciuta nel Bronx. Figlia di padre dominicano e madre trinidadiana, è cresciuta in un ambiente culturalmente ricco, che ha contribuito a plasmare la sua personalità e il suo stile. Prima di diventare una star della musica, Cardi B aveva attirato l'attenzione online grazie ai video pubblicati sui social, nei quali raccontava episodi della propria vita con un linguaggio schietto, espressioni colorite e una comicità spontanea. La sua notorietà è cresciuta ulteriormente con la partecipazione al reality show Love & Hip Hop: New York, che le ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio.
Il punto di svolta arriva nel 2017 con Bodak Yellow, singolo che conquista il primo posto della classifica americana Billboard Hot 100 e la impone come una delle voci più interessanti del rap contemporaneo. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto, Invasion of Privacy, accolto con successo e premiato nel 2019 con il Grammy Award per il miglior album rap. Cardi B diventa così la prima artista donna solista a vincere il riconoscimento in questa categoria, un risultato che consolida il suo posto nella storia del genere.
Da quel momento la sua carriera si arricchisce di collaborazioni e successi. I Like It, realizzata con Bad Bunny e J Balvin, unisce rap e sonorità latine; Girls Like You con i Maroon 5 la porta davanti a un pubblico ancora più vasto. Nel 2020 arriva WAP, brano realizzato con Megan Thee Stallion che fa discutere per il testo esplicito e per il videoclip provocatorio, confermando la capacità della rapper di trasformare la musica in un fenomeno culturale. Tra gli altri successi figurano Up, Money e Enough (Miami). Nel settembre 2025 è arrivato anche il secondo album in studio, Am I the Drama?, che ha segnato un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica.
La vita sentimentale della rapper è stata decisamente movimentata. La relazione con Offset, membro del gruppo hip-hop Migos, è stata per anni al centro del gossip. I due si sono sposati nel 2017 e hanno avuto tre figli: Kulture, nata nel 2018, Wave, nato nel 2021, e Blossom, nata nel 2024. Il rapporto è stato segnato da riconciliazioni e separazioni, fino alla nuova richiesta di divorzio presentata da Cardi B nel 2024. Una vicenda seguita con grande attenzione dai media, anche per le dichiarazioni pubbliche dei due artisti.
Nel 2025 la rapper ha reso nota la relazione con il giocatore di football americano Stefon Diggs e ha annunciato di aspettare un figlio da lui. Nel novembre dello stesso anno ha comunicato la nascita del suo quarto bambino, ampliando ulteriormente la famiglia. La maternità rappresenta una dimensione importante della sua vita e racconta senza filtri la sua quotidianità complessa, lontana dall'immagine patinata di molte star.
Provocatoria, ironica, irriverente e capace di trasformare ogni apparizione in un evento mediatico, la rapper americana ha costruito un personaggio che non conosce mezze misure, tra look audaci e la capacità di usare l'ironia per rispondere alle polemiche, come quando l'artista ha spiegato di essersi già sottoposta a una riduzione delle iniezioni ai glutei nel gennaio 2024, ma che la lassità della pelle rende più complesso un eventuale ulteriore intervento, difendendo la propria libertà di sentirsi a proprio agio nel suo corpo.