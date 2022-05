27 maggio 2022 13:00

Cannes 75, Christina Aguilera e Ricky Martin tra le star del gala AmfAR

Christina Aguilera, Ricky Martin, Charli XCX sono state le stelle musicali del galà dell'amfAR, l'evento charity più glamour del festival di Cannes ormai da decenni. Le star si sono riunite all'Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes per la raccolta fondi per la lotta all'Aids: negli anni ha contribuito a raccogliere oltre 245 milioni di dollari. Ospite d'onore è stato Robert De Niro, mentre tra le celebrità presenti ci sono state Cynthia Erivo, Tom Hanks e Rita Wilson, Vanessa Hudgens, Kate Hudson, Milla Jovovich, Julian Lennon, Laura Linney, Eva Longoria, Baz Luhrmann, Michelle Rodriguez, Michelle Williams e Michelle Yeoh. All'asta 18 lotti tra cui una serata con Andrea Bocelli e la sua famiglia in una delle due tenute o a North Miami Beach o in Versilia; un pranzo con Robert De Niro in uno dei suoi ristoranti a New York e l'opportunità di portare a casa un pezzo speciale della storia della famiglia dell'attore: un quadro del padre pittore.