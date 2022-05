26 maggio 2022 08:55

Cannes 2022, i Maneskin infiammano la Croisette

Debutto al cinema per i Maneskin. La band infatti è nella colonna sonora del film con una loro versione dell'iconica hit 'If I Can Dream. Sul red carpet hanno fatto il loro ingresso, in smoking d'oro luccicante Damiano, dorata anche Victoria e gli altri. Blindati tutto il giorno nell'hotel WJ Marriot in cui alloggiano da lunedì, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono usciti solo nel pomeriggio di ieri per le prove, acclamatissimi dai fan in delirio.