Florence + The Machine, è uscito “High As Hope”, il nuovo album della maturità e della riflessione

Segna un ritorno verso le sue radici il nuovo album (il quarto) dei Florence + the Machine, “High As Hope” , uscito il 29 giugno e anticipato dai brani “Sky full of song”, dal singolo “Hunger” e da “Big God”, accompagnato dal video diretto da Autumn De Wilde, con le coreaografie di Florence e Akram Khan. Un disco in cui la cantante racconta della sua adolescenza e del suo passato in una prospettiva di maturità, un viaggio riflessivo attraverso la sua vita...

Florence ha iniziato a scrivere questo disco (che è anche il primo da lei ufficialmente coprodotto) da sola nel Sud di Londra, pedalando ogni giorno verso lo studio di Peckham. A Los Angeles con il suo amico e coproduttore Emile Haynie, ha ultimato le tracce con le collaborazioni di Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr, Kelsey Lu e Jamie xx. Florence ha poi mixato il disco a New York dove la quotidiana e rassicurante vista dell’iconico Skyline, spesso in contrasto con il caos del mondo, ha ispirato il titolo del disco.



In “High as Hope” Florence racconta della sua giovinezza trascorsa nel sud di Londra, della famiglia, dei rapporti, dell’arte e di come tutto ciò abbia avuto ripercussioni sulla sua vita. Un album al tempo stesso intimo ed epico, raffinatissimo e elegante, con un suono più misurato, in cui l'artista sembra aver trovato il suo equilibrio interiore. Si tratta di un disco dal sound pacato e sognante che ruota tutto attorno alla bellissima voce di Florence, mai come in questo lavoro fulcro di ogni brano. I testi sono narrazioni in prima persona di fatti di vita, intimi e semplici senza le metafore tipiche degli album precedenti. Ad indicare che il caos ha trovato un suo ordine e il groviglio interiore si è dipanato.



I Florence and The Machine saranno in concerto in Italia nel 2019 per due appuntamenti: il 17 marzo 2019 alla Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino.