Con "Flashdance" al Teatro Nazionale di Milano per rivivere gli Anni Ottanta

Per la realizzazione del musical, Mauro Simone ha tratto ispirazione dalle icone degli anni ’80 da cui ha attinto gesti, atmosfere, lampi di movimento ancora oggi straordinari e irripetibili. I colori dei 125 outfit, le luci al neon, il make-up, la scenografia: tutto rimanda a quel periodo magico che ha segnato per sempre la moda, la musica e l'arte. "Il mio desiderio è regalare al pubblico non solo la musica e l’energia capaci di accompagnarlo anche oltre le porte del teatro, ma soprattutto un sogno" ha detto il regista. "Per calarmi nelle atmosfere del film mi sono documentato nell’archivio storico delle Acciaierie Falk di Milano e ho studiato la crisi siderurgica americana del ‘79. Osservando il materiale d'archivio, realizzando che la vita degli operai negli anni '80 era un'altra cosa", ha raccontato spiegando come nel suo lavoro nulla è stato lasciato al caso. Il concetto di "messa a fuoco" è quello che ha guidato la creazione dello show, con la scenografia caratterizzata da una scena neutra nella quale gli angoli vengono sottolineati come se fossero inquadrati da una macchina fotografica.