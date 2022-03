Fiocco rosa in casa Negramaro: Lele Spedicato papà per la seconda volta

Emanuele Spedicato e Clio Evans sono diventati genitori per la seconda volta. A darne l'annuncio il neo papà, chitarrista della band, e l'attrice con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram: "Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio", corredato da un paio di foto. La lieta notizia è arrivata a tre anni dall'emorragia cerebrale che colpì Spedicato.

La coppia aveva annunciato la seconda gravidanza il 26 ottobre, un giorno particolarmente speciale per loro: il chitarrista dei Negramaro e l'attrice festeggiano il compleanno, ed è la data che hanno scelto per sposarsi, nel 2017, sull'isola di Leros in Grecia.

Diana è la secondogenita della coppia dopo la nascita di Ianko, il 15 novembre 2018 durante un periodo tragico per il musicista. Spedicato stava affrontando un percorso di riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito due mesi prima, il 17 settembre, a seguito della quale era rimasto in rianimazione per circa venti giorni.

Intanto i Negramaro si stanno preparando per tornare a calcare i palchi. Con il “Negramaro Unplugged Tour”, la band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi terrà oltre 20 date il prossimo autunno in Italia ed Europa.

