Finneas e Claudia Sulewski sono fidanzati ufficialmente, nozze in arrivo

Il musicista e produttore, fratello di Billie Eilish, ha fatto la proposta al tramonto su una collina dove la coppia è arrivata in elicottero
Il loro amore andava avanti da 7 anni ed era giunto il momento di prendere la decisione più importante: Finneas e Claudia Sulewski si sposeranno. Il musicista e produttore (fratello di Billie Eilish) e l'imprenditrice e influencer hanno annunciato il loro fidanzamento con un post su Instagram, con tanto di primo piano sull'anello di diamanti con taglio a cuscino e di dimensioni generose. La coppia si è conosciuta su un'app di incontri nel 2018.
Nel post di foto e video, la coppia è immortalata su una collina dove è avvenuta la proposta di matrimonio e non mancano nemmeno i video del viaggio panoramico in elicottero verso la loro destinazione e quello di Finneas che si inginocchia per fare la grande domanda. Claudia Sulewski ha confermato nella didascalia che la proposta è avvenuta due giorni prima di condividere la notizia, scrivendo "per sempre 9.22".
Una data che per la coppia pare avere un significato speciale: tre anni fa, infatti, Finneas, aveva condiviso un post di anniversario in cui rifletteva sulla sua relazione con la YouTuber fino a quel momento. "Dovresti setacciare il mondo per cercare di trovare una persona altrettanto talentuosa, creativa e laboriosa come te, amore mio - aveva scritto su Instagram nel settembre 2022 -. Poi dovresti farlo una seconda volta per cercare di trovare qualcuno altrettanto gentile, premuroso e generoso. Una terza volta per trovare qualcuno altrettanto divertente, una quarta per trovare qualcuno altrettanto amorevole, una quinta per trovare qualcuno altrettanto bello. Come riesci a essere ognuna di queste cose tutte insieme, sarà per sempre l'impossibilità di te".
