Finneas e Claudia Sulewski sono fidanzati ufficialmente, nozze in arrivo

Il loro amore andava avanti da 7 anni ed era giunto il momento di prendere la decisione più importante: Finneas e Claudia Sulewski si sposeranno. Il musicista e produttore (fratello di Billie Eilish) e l'imprenditrice e influencer hanno annunciato il loro fidanzamento con un post su Instagram, con tanto di primo piano sull'anello di diamanti con taglio a cuscino e di dimensioni generose. La coppia si è conosciuta su un'app di incontri nel 2018.