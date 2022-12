Filo Vals e la sua "Ave Maria", a cavallo tra sacro e profano

Nel brano, scritto e prodotto dallo stesso artista, sono fortemente riconoscibili influenze musicali degli anni 70 e 80. Un coro intona un canto gregoriano in apertura e in chiusura quasi a evocare la sacralità del singolo e l’invocazione "Ave Maria", come fosse un mantra, accompagna tutto il cantato di Filo Vals. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

"Una volta registrato quello che poi sarebbe diventato il cuore dell’arrangiamento di 'Ave Maria' ho sentito che era un pezzo in cui si poteva giocare e decisi di giocare con il Sacro e il Profano.” Il giovane cantautore romano affronta e racconta con entusiasmo la forte dicotomia che caratterizza “Ave Maria”. Le difficoltà della vita quotidiana cantate da Filo Vals in questo singolo sono intrecciate alla tragica attualità, entrando in contrasto con le sonorità fresche e leggere. Per superare gli ostacoli raccontati, la soluzione proposta in chiave sarcastica dall’artista è la preghiera: "Ave Maria Portaci Via".