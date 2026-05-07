Weekend al cinema, da Mortal Kombat II a Claudia Gerini

Grande abbondanza di film in arrivo nei cinema questo weekend: ben 11, ecco qui una carrellata di cosa si vedrà nelle sale.
Antartica - Quasi una fiaba di Lucia Calamaro
Nello spazio claustrofobico di una base scientifica tra i ghiacci è inevitabile che si creino tensioni e dibattiti. Ogni scienziato ha il suo sogno, il capo missione Cadorna (Silvio Orlando) ad esempio vuole costruire la sua città di ghiaccio, ma ci sono anche i sogni della glaciologa Maria (Barbara Ronchi) e di altri scienziati come Rita (Valentina Bellè).
Illusione di Francesca Archibugi
A Perugia una ragazzina viene trovata priva di sensi in un fosso. Si chiama Rosa Lazar, è moldava e ha meno di sedici anni. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca), impegnata in un'indagine che coinvolge un vasto giro di prostituzione minorile collegato all'Est Europa e ai vertici del Parlamento Europeo. Al suo fianco, lo psicologo Mangiaboschi (Michele Riondino), incaricato di valutare lo stato mentale della giovane. Un film che ricorda il caso Epstein.
L'amore sta bene su tutto
Commedia 'leggera-leggera' di Giampaolo Morelli con Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi e Roberto Citran. Intreccio di tre storie in una narrazione corale che mostra come l'amore possa sorprendere, guarire e, a volte, offrire a tutti un nuovo inizio. Perfetto per un pomeriggio di disimpegno.
Pecore sotto copertura di Kyle Balda
Tra commedia e rivisitazione del genere mistery troviamo George (Hugh Jackman), un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue pecore, convinto che non possano comprenderlo. Ma sbaglia di grosso: quando un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse detective.
The sea di Shai Carmeli-Pollak
Un ragazzo palestinese di dodici anni tenta di raggiungere il mare per la prima volta. Dopo essere stato respinto a un checkpoint, scappa e attraversa clandestinamente Israele; suo padre lo insegue rischiando arresto e lavoro. Attualissimo.
Dracula di Radu Jude
Ispirato al romanzo horror gotico del 1897 dell'autore irlandese Bram Stoker e ambientato nella Transilvania contemporanea, esplora la leggenda di Dracula attraverso la lente rumena. Dracula rivive in storie diverse: un anziano vampiro attrazione turistica e un regista che usa l'IA per esplorare le sfaccettature di Vlad.
Manas - Sorelle
Debutto alla regia della documentarista brasiliana Marianna Brennand. Marcielle ha tredici anni e vive in una capanna a Marajó, nella foresta amazzonica a Nord del Brasile.Un brutto giorno il padre decide che lei debba dormire accanto a lui: è la fine della sua innocenza.
Noi due sconosciuti di Janicke Askevold
Cinema norvegese di impianto teatrale con al centro un tema difficile e poco affrontato come quello della omogenitorialità. Edith, giornalista e madre single di un bambino avuto con l'inseminazione artificiale, scopre il nome del suo donatore e decide di incontrarlo senza rivelargli la sua identità.
Clara di Marta Bergman
Sara e Adam, con la loro figlia di due anni, sono entrati illegalmente in Belgio e stanno cercando di raggiungere l'Inghilterra. Ammassati nel retro di un furgone insieme ad altri migranti, presto la paura comincia a prendere il posto della speranza. Il film è ispirato a un fatto di cronaca del 2008.
Willie Peyote - Elegia Sabauda di Enrico Bisi
Il ritratto di un artista che fa della semplicità e dell'umiltà la sua cifra identitaria, ma anche una dichiarazione d'amore a una città e a un modo di intendere la musica. Il docu segue Willie lungo un biennio: dall'inverno 2023 fino a Sanremo 2025.
Mortal Kombat II di Simon McQuoid
Il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell'acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan - ora affiancati da Johnny Cage in persona - si affrontano in un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori. Perfetto per gli amanti degli shot game.