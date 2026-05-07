Weekend al cinema, da Mortal Kombat II a Claudia Gerini

Nello spazio claustrofobico di una base scientifica tra i ghiacci è inevitabile che si creino tensioni e dibattiti. Ogni scienziato ha il suo sogno, il capo missione Cadorna (Silvio Orlando) ad esempio vuole costruire la sua città di ghiaccio, ma ci sono anche i sogni della glaciologa Maria (Barbara Ronchi) e di altri scienziati come Rita (Valentina Bellè).