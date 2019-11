Fiato sospeso per Ariana Grande, concerti a rischio: "Sto molto male"

I fan di Ariana Grande sono in apprensione per le condizioni di salute della cantante che potrebbe essere costretta a cancellare i prossimi concerti , gli ultimi del tour. Con un post su Instagram la Grande ha fatto sapere di essere "molto ammalata", di avere " dolori fortissimi ed enormi difficoltà a respirare durante l'esibizione". La cosa preoccupante è che i malanni vanno avanti dall'ultimo concerto di Londra, che risale a un mese fa.

In questo periodo Ariana è andata avanti a esibirsi, ma con grandissime difficoltà. Ma adesso deve alzare bandiera bianca. Il concerto del 17 novembre, in programma a Lexington, è già stato cancellato, ma a rischio potrebbero essercene altri.

D'altro canto l'artista si sta sottoponendo a un vero e proprio tour de force: lo "Sweetner World Tour" è cominciato il 18 marzo, e da allora è andato avanti per tutti i mesi a seguire con pochissime pause, e in programma ci sono show ancora per le prossime settimane di novembre e praticamente per tutto dicembre.

Ariana ha postato su Instagram delle foto di lei mentre è alle prese con un areosol e poi di una sacca di flebo di vitamine. "Non ho davvero idea di cosa stia accadendo al mio corpo e ho bisogno di capirlo" ha spiegato la cantante ai fan. "Vedrò i dottori di nuovo e vi farò sapere per lo spettacolo. Mi spiace davvero tanto". Quello che preoccupa di più Ariana è la durata di questo malanno e il fatto che i dottori non sembrano venirne a capo.

