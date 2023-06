Il festival

Disorder è una rassegna in continua evoluzione e divenire, che anche quest’anno sfida se stessa trasformandosi in un city festival nel suggestivo borgo medievale di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Una location speciale che ospiterà una quattro giorni dedicati alla musica e alla scena alternativa con più di 20 artisti che si esibiranno sui due palchi principali, MainStage (in via Armando Diaz) e AltrArea (nella Villa Comunale di Oliveto Citra). Una line up ricercata ed eclettica, capace di spaziare tra rock internazionale e nostrano, declinato nelle sue più varie forme, all’elettronica, passando per sperimentazioni sonore, noise, jazz e tanto altro.