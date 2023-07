Apolide Festival tra natura e socialità: Jeff Mills aprirà la ventesima edizione

Apolide quest’anno perde dunque il suo bosco (l’Area Naturalistica Pianezze di Vialfré che da anni lo ospitava) ma non il suo spirito e la sua determinazione. Il festival si rimodula in un’edizione speciale che non rinuncia al proprio carattere indipendente, creativo e curioso, con un’attitudine costante alla conoscenza e alla condivisione. A dimostrarlo la line up di questa edizione, che conferma oltre 50 artisti provenienti da tutto il globo: dagli Usa l'icona mondiale della techno Jeff Mills , dall'Australia Xavier Rudd , dal Medioriente l'israeliana Noga Erez e il siriano Omar Souleyman , dal Messico Coco Maria, dall'Europa, Avalanche Kaito, Kerala Dust Deadletter, Thumoer, Bulgarian Cartrader, Theon Cross degli inglesi Sons of Kemet, Saitun. A questi si uniscono alcuni dei nomi interessanti del panorama musicale nazionale tra cui Lucio Corsi , Khalab, Lollino, Leatherette, Materazi Future Club, Altea, R.y.f.

Sostenibilità sociale e ambientale

Anche quest’anno Apolide non rinuncia a rafforzare il suo impegno a sostegno di politiche di sostenibilità sociale e ambientale. E lo fa anche coinvolgendo artisti e realtà che da anni si spendono su queste tematiche. A partire da Lorenzo Gianeri aka Lollino (21 luglio), star internazionale della techno e fondatore di XP - #danceforchange, progetto promotore di un modello di clubbing green e sostenibile, realizzato in collaborazione con Club Futuro grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, che farà un vero e proprio takeover del Magazzino sul Po. Ecco dunque che quel palco sarà calcato da un altro grande nome internazionale impegnato attivamente: Charlie di Soul Clap (Usa), membro di Djs For Climate Action, comunità di dj che sostiene la lotta al cambiamento climatico, special guest del viaggio sonoro domenicale verso mondi sotterranei con i dj protagonisti di TUM e di Spicy Sunday: Jaci, Cobra, Marco Mou e Gambo ad aprire il ballo per Soul Clap, lo special guest per questo SpicyTUM di Apolide.