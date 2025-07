L'esordio de Le Feste Antonacci, vibrazioni elettropop con “Uomini cani gabbiani”

“Uomini cani gabbiani” è l'album d'esordio de Le Feste Antonacci, uscito per Panico Dischi e anticipato da "Uomini Nudi", "P.U.L.P" e "Porgi l’altra guancia". Il duo composto da Giacomo Lecchi d’Alessandro e Leonardo Rizzi, di stanza a Parigi, inanella mantra spirituali, vortici sonori di beat trascendentali, inni da cantare e da ballare travolti da un’estasi groove, assolutamente pop. "Un‘epoca facile non c’è mai stata, tuttavia sembriamo a un crocevia di fenomeni distinti che stanno compiendo il loro cammino inesorabile e ci sentiamo demuniti. Le coscienze annegate in un mare di informazioni, senza più uno spazio nel cuore per una reazione naturale di fronte all’ingiustizia o perfino al pericolo. E sempre più senza confini e sempre più collegati e sempre più chiusi in scatole e sempre meno capaci di sentire. Sempre più distanti da noi stessi e dagli altri", raccontano Le Feste Antonacci.